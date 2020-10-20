婚禮及本地遊人數上限放寬　市民批新措施無實際幫助

政府今日(20日)宣布進一步放寬社交距離措施，其中包括旅行團人數上限為30人，而婚禮及會議人數則增至50人，並在本周五(23日)生效。有準新人表示預計邀請約200人到婚禮，因此放寬至50人與20人沒有分別，亦有市民指放寬措施是好事，能有更多親人見證新婚喜悅；對於放寬本地旅行團人數上限，有市民認為未能難以幫助旅遊業界，建議政府應考慮放寬4人禁聚令等其他防疫措施，另有市民表示新措施可令市民放鬆心情，會參加本地遊。

準新人張先生與太太今日到尖沙咀婚姻登記處入紙結婚，張先生表示，本來計劃今年12月舉行婚宴，惟疫情影響需延期至下年11月，又坦言「20人和50人根本無分別，屋企人分分鐘超過50人」。張太指，他們預計邀請約200人到婚禮，故政府的放寬措施實際上是沒有大太幫助。

另一對梁氏新婚夫婦則對新措施感到開心，梁先生稱，放寬婚禮人數上限至50人是好事，本來需在眾多的親朋好友中挑選20人到婚禮，現可有更多親人見證和分享他們的喜悅。

另外，對於本地旅行團放寬上限設為30人，市民李太指有關措施難以幫助旅遊業界，直言「本地遊自己去都得啦，點解要參加旅行團」。她又指，現時不明源頭個案的數量有所下降，政府可考處放寬更多社交距離措施，如4人禁聚令等，可令港人都增添娛樂。另一市民區先生則指，大多市民在疫情下減少外出，以致情緒低落，放寬本地遊上限可令大眾放鬆心情，故自己亦會考慮報明參加相關旅行團。