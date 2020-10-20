9月失業綜援個案達1.9萬宗　按年急增57.2%　

因失業領取綜援的個案按年大增57.2%，社會福利署公布最新領取綜合社會保障援助的個案數字，9月領取綜援的個案逾22.5萬宗，較8月微降232宗，按月跌幅為0.1%，受助總人數為31.8萬。但因失業而領取綜援的個案則有1.9萬宗，按年升幅高達57.2%；申請數字更按月急增25.1%至1162宗，較去年同月上升89.6%。

社署表示，低收入類別個案有2639宗，按月跌幅為3.5%；健康欠佳類別個案上升0.6%，至2.56萬宗；永久殘疾類別個案亦上升0.3%，有1.73萬宗。而年老類別及單親類別個案則分別下跌0.3%及0.6%，分別有13.2萬宗及2.4萬宗。

為支援失業人士，港府自今年6月起，放寬健全人士申領綜援的資產限額1年，至明年5月31日。健全人士包括健全單身成人及家庭個案下的健全成人和兒童，相關資產限額放寬1倍；以健全單身成人為例，資產限額由3.3萬港元加至6.6萬元。住戶的自住物業在申請獲批後的首12個月寬限期內亦會獲豁免計算為資產。