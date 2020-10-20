傳被建制派要求中央撤換　食衞局局長陳肇始：無補充

政府抗疫無能，政策朝令夕改，市民怨聲載道，主責應對疫情的食物及衞生局局長陳肇始的表現屢受批評，成為眾矢之的，早前傳聞有建制派人士向中央「告狀」，要求撤換她，今日(20日)陳肇始在記者會上再被問到此事，但她拒絕回應，只稱「無補充」。有建制派議員認為，現階段換人對疫情並無好處，應待疫情結束後再向陳問責。

今午記者會上，陳肇始被問及有關其撤換的消息是否屬實，陳表示「我冇補充」，只稱過去食衞局及各個政府部門，其同事、義工等在過去大半年的防疫抗疫工作均是盡心盡力，付出很多，「前線醫護人員為呢場抗疫戰，無論公共衞生、醫院方面都盡最大努力。」

議員何俊賢批評，政府抗疫工作不足，舉例指全民檢測計劃的效果未如理想，疫情至今又依然反覆。他指，若陳肇始現時下台只會出現爛攤子，認為疫情過後政府需要檢討，屆時再向陳問責較為妥當。

議員麥美娟指政府抗疫工作令市民不滿，並非只是食衞局的問題，而是整個政府的合作問題，特首林鄭月娥作為政府負責人，應該處理班底內每位局長的工作分配。她舉例指，政府一方面想推出健康碼，惟商務及經濟發展局則注重「旅遊氣泡」，難免令人覺得各部門在抗疫工作上目標不同，整個政府都要為防疫不足負責。

議員陳恒鑌則指出，陳肇始在抗疫工作上仍有改善空間，建議高危地區來港人士不應居家隔離，反而應直接送往檢疫中心進行強制隔離，以避免帶菌者乘坐交通工具增加傳播病毒風險。