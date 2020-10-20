9月份博彩稅收暴跌93%　連挫12個月

受累新冠肺炎疫情，澳門博彩稅收入受嚴重打擊。澳門財政局今(20日)公布中央帳目預算執行情況，當中顯示9月份博彩稅收入錄得6.04億澳門元，按年大跌93.42%，按月亦收縮1.48%。1至9月累計博彩稅收入錄234.1億澳門元，亦按年大跌72.66%。

澳門當局最初預算全年會收到982.15億澳門元博彩稅收入，其後因應實質情況將有關預算向下修訂至499.77億澳門元，即至9月為止實收稅金僅及經修訂預算的46.8%。

此外，澳門政府首9個月經常收入335.1億澳門元(不包括超額財政儲備撥款的資本收入)，按年亦大減65.89%；當中博彩稅收佔比達69.86%，顯示當地政府對博彩收入的倚賴。

雖然澳門與內地恢復通關，但是澳門博彩業頹勢未止，博彩收入連挫12個月。根據澳門博彩監察協調局的最新數字顯示，9月份當地博彩毛收入為22.11億澳門元，按年大幅萎縮90%，表現遜於市場預期的下跌86%，亦為連續6個月錄得9成跌幅。

今年首9個月，澳門累計博彩毛收入按年下挫82.5%至386.05億澳門元，有關數字仍然遠低於2019年首兩個月的總和503.12億澳門元，跌幅亦較首8個月為大。然而，9月份博彩稅收跌勢並非直接反映9月博彩業實質情況，因交稅的時間相較報稅的日子存在滯後。

澳門旅遊局局長文綺華日前表示，受新冠肺炎疫情影響，預計澳門今年到訪旅客數量按年下跌逾9成。

外資券商花旗早前發表研究報告，下調澳門今年第四季及明年賭收預測，分別按年跌74%及9%。花旗指出，澳門在短期內仍面對旅客方面的限制，而在賭場貴賓廳業務上亦存在結構性問題，故該行對今年餘下時間博彩收入增長看法較悲觀。