警長遭咬斷指案　控方專家稱被告是有意識咬噬

港大畢業生杜啟華涉嫌於去年7月14日在沙田新城市廣場發生衝突期間，咬斷一名偵緝警長無名指一案，今（20日）在區院續審。控方腦神經科專家出庭作供，認為被告的咬噬動作是有意識及自主的行為。

腦神經科專家余毓靈指，他是從咬噬力量、咬噬時間方面等分析後，得出有關結論。對於辯方專家指被告當時的咬噬動作，是由於右眼疼痛而作出的無意識、非自主反射反應的動作，余表示不同意。

余解釋指，偵緝警長梁啟業的右手無名指被咬至完全截斷及遠端指骨基部粉碎性骨折，可見咬噬力度相當之大，若是因右眼痛楚而作出的無意識非自主反射，而令咀嚼肌收縮的咬噬，是沒法產生出足以造成該傷勢的力量。

余又指，下顎反射的測試顯示，常人的反射動作並不大，甚或會弱得沒反應，即使是膝踢測試中，常人的反射動作亦不會大，即使站在測試者面前，亦不會被踢至受傷。

至於受到痛楚會否令反射力道更大，余表示因臨床不會以痛楚來測試反射力道，故未能回答這問題，但強調其臨床經驗中未遇過這種情況，亦不見有相類的文獻記載。