向學生宣揚政治立場　蔡若蓮指是騎劫專業

九龍塘宣道小學一教師因被教育局指在教材宣揚「港獨」而被取消註冊。教育局副局長蔡若蓮今(20日)在網誌表示，任何以不恰當教材，向學生宣揚個人政治立場，傳遞不正確的信息或偏頗的觀點，甚至帶有仇恨、歧視等違反社會道德標準的內容，歪曲事實，錯誤引導學生，是「騎劫」校本專業機制，濫用彈性調適教學的空間，絕對不能接受。

蔡若蓮說，局方嚴肅跟進教師涉嫌有不當行為或專業失德的投訴，若有明顯違反社會一般道德標準的言行、損害學生正常學習、危及學生健康成長或安全等情況，會根據《教育條例》對不符要求的教師採取適當行動，例如：譴責、勸喻、警告、甚至取消註冊，確保所有教師都是適合及適當的人選。

她又稱，為保障被投訴教師有充分的申述及自辯機會，局方有既定機制和程序處理投訴。首先，要求學校調查，讓涉事教師以口頭解釋或書面申述，或因應需要，面見其他相關人士、檢查文件等，然後向局方提交調查報告。

蔡指教育局仔細審視報告內容、調查過程與涉事教師的回應，如無證據顯示投訴成立，即會結案。反之，如證據顯示投訴有機會成立，則會讓涉事教師在合理時間內提出書面陳述，並基於專業精神，以實證為本，作最後決定。取消嚴重失德及專業失當者的教師註冊，更是為了守護學生福祉和教育專業。被取消教師註冊者如有異議，亦可根據《教育條例》上訴。