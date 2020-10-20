多間旅行社推本地遊　團費貴15%　周末已成團

新冠肺炎疫情令本港旅遊業停擺8個月，放寬本地遊消息一出，「餓了多時」的本港旅行社旋即推出多個特色本地遊吸客，部分如在本周六(10日)出發的本地團已火速成團。旅遊業議會表示，正等候政府審批申請文件，預料最快明早(21日)可以開始為申請出團的旅行社作登記。有業界人士指出，由於旅行社仍要遵守其他限制，出團成本增加，預料本地遊團費會較疫情前貴10%至15%。

政府今日(20日)宣布放寬本地遊人數後，不少旅行社已推出不同的本地團吸客。其中縱橫遊推出遊覽屏山文物徑連同米芝蓮一星點心店一天團，團費以優惠價98港元全包行程，預料本周五、六及日出發，10人可成團。

而永安旅遊亦推出吉澳、鴨洲、荔枝窩一天遊，團費共319港元，包來回船費及午餐，旅行社會安排各報名組別獨立餐枱用餐，用餐前酒家將提供消毒搓手液清潔雙手。網站顯示，最快周六出發的旅行團已成團。

旅遊業促進會總幹事崔定邦歡迎政府放寬措施，但由於旅行社組團時仍要遵守其他限制，包括旅遊巴人數限制為載客量的一半、用膳要遵守四人一圍，而旅行社亦要在出團前為團友購買健康保險等，旅行社出團成本增加，預計本地遊團費會較較疫情前貴10%至15%。

香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子揚亦認爲，出團的種種限制會令旅行社成本增加，尤其是旅遊巴的成本必然增加：「你搭的士1個人搭，同4個人搭，都唔同價錢啦！」他又指出，是次放寬只是「有好過冇」，但對旅遊業幫助不是很大，而內地及澳門旅客佔市場6成至7成，認爲只有通關開通健康碼，才是業界真正的救命草。