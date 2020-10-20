多個會計界團體請願　反對修規加強監管會計師

香港會計師公會(公會)早前向會員發出「建議修改道德守則徵求意見稿」，多個會計界團體認為新修訂會進一步打壓受監管的會計師生計，卻沒有處理打擊假會計師問題，因此他們今日(20日)到公會請願，要求公會和會計界議員梁繼昌跟進打擊假會計師事宜，及撤回修訂建議

會計界愛心同盟執行主席林智遠表示，同盟早前就新修訂進行的問卷調查結果顯示，有95%受訪者皆對修訂感到不滿，認為修訂涉嫌越權監管，而且諮詢期短，並對已受規管的4萬6千多名專業會計師要求極為嚴苛，卻絕口不提如何監管及打擊假會計師問題，促請公會不要通過修訂。

林又炮轟，梁繼昌作為會計界代表，卻沒有為業界爭取解決本港有關助長假會計師行的法律漏洞，狠批梁缺席有關堵塞漏洞的《2018年專業會計師(修訂)條例草案》投票一事上難辭其咎，任由其他泛民議員否決有關條例草案，指梁沒有正視和幫助業界需要。

另一方面，中小微企生存關注組召集人吳錦華亦批評，公會的新修訂無上限地提高監管要求，只會進一步增加全港九成以上，由1至2名合夥人組成的小微會計師事務所的經營成本，以及阻礙年輕會計師的創業機會。