涉去年沙田衝突　兩被告稱受警威嚇利誘才招認

有市民於去年聖誕節發起「和你shop」活動，有市民到沙田新城市廣場聚集，最終多人被捕，其中有3人分被控襲警和參與非法集結共3罪，案件今（20日）在沙田法院開審。辯方要求法庭剔除其中兩名被告的警誡錄影會面，指他們受警員威嚇和誘使下才參與會面，而他們又曾聽到警員喝罵其他被捕人士：「你要玩我今晚拉你入房除晒你啲衫打你，同你慢慢玩都仲得！」

3名被告依次為公關人員邱文傑（27歲）、16歲麥姓學生及原永滔（20歲），邱、麥兩人分别否認襲警罪；原則否認當日在新城市廣場內翡翠拉麵小籠包餐廳參與非法集結。

聲稱被襲的警長蔡永德供稱，當日他得悉有黑衣人破壞新城市廣場一店舖，他遂與同袍到廣場3樓，沿途聽到有人聚集叫囂，大叫「有狗」及「死黑警」。當他打算沿扶手電梯往2樓時，突感到有人推他的背部，他轉身望見邱及一名女子，同僚指是邱推他，他遂與同僚合力制服邱。

辯方盤問時指，現場閉路電視顯示邱最初只是靠在欄杆，後見警察前來，便右手攬住女友，左手護着女友身前打算離開，從沒望向警員。但蔡不同意辯方說法。