雍盛苑停車場加租　車主批無情促減租

地產商基滙資本旗下位於粉嶺的雍盛苑停車場的浮動車位11月1日開始大幅度加租近12%，由原先月租3120港元加租至3490港元，遠超同區的浮動車位月租。有關安排引起車主不滿，批評基滙資本未有體會市民所需，並稱已成立關注組跟進事件，未來或會要求與基滙資本代表會面，要求減租。

車主王先生表示，上周收到基滙資本通知11月1日起，雍盛苑停車場的浮動車位加租至3490港元。他指基滙資本無情，於疫情及社會運動夾擊下仍加租。對比同區其他浮動車位，欣盛苑及華明邨的月租僅為2800及3280港元，可見雍盛停車場月租較同區高出近兩成。據了解，雍盛停車場車位供不應求，目前仍有十多位車主輪候。

基滙資本表示一直觀察市場情況，以靈活多變方式，制定不同的停車場收費計劃。在疫情期間，停車場推出不同優惠計劃，包括短期租金下調及月租車主推薦租金優惠計劃，減輕車主負擔。

同時，因應市場需求，在旗下管理的停車場採取不同收費調整，包括下調租金，如太平邨停車場，浮動車位租金由3280港元下調至2900港元；局部調整收費，如雍盛苑停車場固定車位租金不變，浮動車位租金上調；個別停車場亦設特別租金計劃，凍租至明年3月。整體來說，對上一次停車場租金調整為2019年5月1日，至今18個月租金不變。