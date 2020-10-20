轉發資訊欠查證　研究指家庭群組疫情資訊愈多愈不和諧

疫情下家人之間的話題，無可避免會圍繞疫情訊息，但有研究發現，如家庭電子通訊群組取得過多未經證實的疫情或健康資訊，有機會令群組溝通內容充斥過多沉重及負面消息，令家庭快樂感下降，建議市民可多向家人發放讚賞、鼓勵等正面訊息，增加家庭快樂及和諧程度。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院及賽馬會合作，5月下旬於網上訪問4914人，發現78%人最常於家庭聊天群組收到或發出有關疫情的資訊，其次為日常生活事(58%)及表達關心(40%)。而較少收到或發出的訊息則是祝福(16%)、自己或家人不開心的事(16%)及讚賞(8%)。

研究發現，在家庭群組收到或發出自己及家人的趣事、日常生活事、關心及鼓勵字句愈多，家庭和諧、快樂及溝通質素則愈高。惟群組中愈多健康訊息，受訪者家庭和諧、快樂及溝通質素卻愈低。港大醫學院護理學院副教授王文炳估計，可能因家庭成員對該健康訊息不感興趣，如持續接獲相關訊息，可能會對家庭成員構成壓力。

研究又提到，僅73%人在轉發疫情資料給家人前，會經常查核內容是否可信，當中經常轉發並經常查核資訊真確的受訪者，其家庭的整體快樂程度較高。港大醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶呼籲市民轉發資訊前「停一停，諗一諗」，核實該資訊是否可信，避免適得其反，為家人徒添煩惱。