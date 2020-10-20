破欠基金9月份申請款項逾3800萬元　創16個月新高

疫情之下，百業蕭條，店舖捱不住紛紛倒閉，勞工處資料顯示，今年6至9月期間，破欠基金申請個案錄得1097宗，涉款8860萬元，期間每月申請個案由100多宗至400多宗不等，當中9月份申請個案就有431宗，申索金額3835萬港元，創下16個月以來新高，申請宗數及款項金額，較去年同期增加約2倍。

公司一旦倒閉或清盤，僱主無法支付欠薪及遣散費等，僱員可要求法院頒發清盤令，並向破欠基金申請特惠款項。其中餐飲服務業為重災區，今年6至9月申請個案高達354宗，其中6、8、9月皆屬申請數目最多的行業，惟7月則以零售業居榜首，申請宗數達93宗，涉及款項1317萬港元。進出口貿易業申請宗數及金額於8、9月亦上升，8月申請宗數為25宗，涉及款項250萬港元，9月則71宗申請，涉及款項1192萬港元，金額為眾行業中最多。

破欠基金委員會委員林振昇指，進出口貿易業自肺炎以來一直處於艱難時期，即使未如其他行業嚴重都屬高危位置，與肺炎導致關口有限度開放甚至關閉有關。對於飲食業的情況，林表示擔心行業情況會再惡化，如果再需要收緊社交距離，情況會更為惡劣。林續指，不少公司有申領保就業計劃，若11月保就業完結後生意未能回復水平，會有更多公司倒閉，12月左右才是申領破欠基金的高峰期。