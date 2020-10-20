年輕工程師涉巴士上捅殺女友　辯稱因精神失常犯案

25歲土木工程師在網上認識20歲女友後，疑因擔心對方會移情別戀而作全面監控。2017年9月女友不滿被禁參加大學迎新營提出分手，他便買來廚房刀尾隨對方乘巴士，在巴士上連刺她逾30刀後跳車。女友最終傷重身亡，工程師被控謀殺罪，案件今（20日）於高等法院開審。被告稱因精神失常犯案，不認謀殺但承認誤殺，惟不獲控方接納。

被告吳欣鍵，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲女子李倩姮。控方向法庭表示，辯方稱被告因精神失常殺害死者，他並已忘記從買刀至事發後入院期間的事情，故他承認誤殺罪。惟控方不接納被告的說法，因車上的閉路電視片段可見被告行事正常，認為他是有意殺害死者。

控方開案陳詞指，被告與死者在2016年7月在網上交友程式認識，隨後發展成戀人關係。控方指證據顯示被告是控制狂男友，經常要知悉死者的去向，死者過往曾提過分手，但被告因此情緒低落並產生自殺念頭，亦曾因此而醉酒需由死者把他送院。

控方又指被告在與死者性交時拍片，死者曾多次要求取回片段不果，被告更拿片段來要挾，阻止她參加迎新營。死者當時有錄下她與被告的相關對話，控方會將該些錄音呈堂。

控方續指，於前發前一晚，被告答允將性愛片段交出，雖然被告交出片段，但死者發現他竟將片段備份，遂指摘他沒有誠信。而在案發當日下午3時許，死者所住藍灣半島的商場閉路電視，拍到被告乘的士到該處買了一把廚房刀。

之後被告尾隨死乘坐118號巴士，在巴士上層被告突然從背包拿出廚房刀，連刺死者33下再自捅多刀，接着拿錘子破窗跳車墮地。警方接報到場時發現死者已沒有脈搏，其後在死者的家中發現兩張記憶卡，內有數十段他與死者性交的片段及100多張相關相片，被告的手機內也有相關的片段和相片。

被告聲稱由他乘的士到藍灣半島商場開始便沒有記憶，直至發現自己身在醫院深切治療部，辯方會傳召專家說明他案發時有嚴重抑鬱症及妄想人格障礙。但控方的專家則認為他當時並無精神病，控方指被告是存心殺害死者或令她身體嚴重受傷。