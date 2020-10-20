百佳大抽獎反應踴躍　7天收逾300萬個登記

百佳超級市場申請第二期保就業計劃並向市民提供回饋，繼早前宣布惠及弱勢社群的現金食物券後，再加碼推出「誠心賞你」大抽獎，市民毋須到百佳消費，憑有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，即可經網站或電話參加大抽獎。百佳於Facebook專頁表示，短短7日總共收到超過300萬個登記！「一分鐘免費掃貨」名額只得10個，即約三十萬分之一機會中頭獎，競爭相當激烈。

大抽獎登記於周日(18日)晚完滿結束，並將於本周五(23日)舉行抽獎，由電腦隨機抽出。大抽獎首個登記日，反應熱烈，電話熱線更一度出現繁忙，百佳早前表示，頭30分鐘每分鐘平均有2萬名市民登記，首5小時已有逾120萬人經百佳活動網站及活動熱線登記。

是次獎賞總值逾3200萬港元，除了提供超過31萬份的100港元百佳現金券，更設有10個頭獎名額，幸運兒可參與「一分鐘免費掃貨」，活動暫定於12月6日於指定分店舉行，更多細節將於稍後再作公布。得獎者將於本月29日至下月12日經登記的手提電話號碼分批獲短訊通知領獎事宜；其中頭獎得獎者將收到百佳客戶服務部致電，而二獎及現金券的得獎者可於11月2日至11月30日期間，到百佳全港任何一間分店出示得獎短訊及提供中獎的手提電話號碼即可兌獎。