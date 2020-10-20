先達廣場手機舖遭10惡漢刑毀　兩日內第二宗刑事案

旺角亞皆老街先達廣場，今日(20日)傍晚6時許，地下一間手機店突遭10名手持鐵通及木棍的惡漢破壞，門外玻璃飾櫃盡毀，途人見狀報警。警方封鎖現場調查，正翻查上址閉路電視，追緝涉案人士歸案。事件中一名男職員遇襲受傷，由救護車送院治理。

從店舖的閉路電視錄影畫面所見，一名身穿藍色長袖上衣的男子，將店門前的玻璃櫃拉倒，櫃內的手機及玻璃碎片散落一地，一名黑衣男子手持棍狀物，衝出店舖追打藍衣漢，店外多名大漢見狀隨即加入戰團，混戰一觸即發，期間有人手持掃把。

另外，有途人拍攝到事件的後續經過，有關片段顯示，地上充滿玻璃碎片及雜物，兩批大漢在場對峙並互相「爆粗」，期間有人多次揮拳擊向一名身穿黑色上衣、由同伴攙扶着的男子頭部，惟黑衣男及同伴未有還手，其後一名身穿白色上衣的男子向黑衣男頭部快速施襲，並發出清脆的玻璃碎裂聲，黑衣男用手遮蓋頭部，片段到此結束。

據悉，先達廣場昨日(19日)亦發生打架案，下午2時許，警方接獲上址保安員報案，指有10多名男女在上址發生打鬥。警方到場調查，將3名年齡介乎25至38歲的男子拘捕，涉嫌在公眾地方打架，3人其後報稱受傷不適，被送往廣華醫院治理。