港航再推無薪假　地勤相當於減薪5至15%

航空業受疫情陰霾影響，香港航空再推出新一輪無薪假計劃予後勤員工，在2020年11月至2021年3月期間，每月放最多4天無薪假，即薪金將按其職級調低5至15%。

港航向後勤員工表示，計劃屬自願性質，若員工不參與，公司將如常支薪，但若得不到員工支持，公司便不能減省成本。港航坦言，是否裁員，視乎員工參與無薪假計劃的程度。

港航表示致力保障大部分員工工作維持不變，但因各地實施旅遊限制繼續重創業務，導致營運縮減至每周數班客運服務，以及臨時性貨運包機。此外，向政府申請所得的資助，僅能為業務帶來一些緩解。

港航呼籲香港的後勤員工，繼續參與新一輪的無薪假計劃，減薪幅度將會降低，而大部分機師及機艙服務員亦同意參加最近為他們推出的無薪假期計劃。港航會密切監察市況，相應地調整公司的業務運作，並致力在情況有改善時，縮短此無薪假計劃。

機場空運員工協會總幹事儲漢松說，工會雖然不想見到航空公司推出無薪假計劃，影響員工收入，但理解疫情下，一切以保飯碗為先。他亦建議機場管理局向航空業界豁免更多費用以幫助紓困，令航空公司減少推出無薪假計劃。