定期檢測無預院友加劇疫災　社署補鑊為外出及新院友驗毒

香港院舍不時爆發新冠肺炎疫情，社會福利署今(20日)表示，明日(21日)起繼續為各區安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工，展開第四輪病毒免費檢測，為期約3星期，呼籲上述員工積極參與。過去社署被批評一直只為院舍員工驗毒，無視院友感染風險，署方終推補鑊措施，今次會一併實行新試驗計劃，為部分院舍住客作病毒檢測，包括新入住及會外出的住客。

社署表示，進行病毒檢測包括新入住院舍住客；因醫療、復康訓練、工作或其他原因需要外出的住客；院舍附屬日間護理/康復服務單位的服務使用者；及其他願意接受檢測的住客。檢測以自行採集深喉唾液樣本方式進行，初步確診的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

此外，社署於上月28日起為院舍以外而有較高風險的津助/資助福利服務單位員工，提供自願性質的免費病毒檢測，共1100個單位獲邀參加，包括長者及殘疾人士社區照顧服務單位、其他住宿照顧服務單位、幼兒中心、殘疾人士日間訓練服務單位等，檢測同樣以深喉唾液採樣方式進行。目前檢測計劃仍在進行，社署再次呼籲尚未參與的單位及員工積極參與。