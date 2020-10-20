經濟低潮　商台削兩成投資額至7億元　獲通訊局批准

為應對在新冠疫情及經濟低迷下的經營挑戰，商台申請調整投資計劃。通訊事務管理局今日(20日)表示，批准商台修訂2016至2022年的6年投資計劃申請，新計劃下總投資額將調低至約7.03億港元，較原先所訂下約9.09億港元，縮減2.06億港元，減幅達22.7%。

通訊局表示，根據最新投資計劃，商台在上述期間的總投資額將調整至約7.03億港元，當中包括約2100萬港元為資本投資，及約6.82億港元為節目投資。商台承諾在計劃所涵蓋的餘下兩年繼續維持其聲音廣播服務的質量，以及投資節目製作。

另外，通訊局亦決定延長豁免免費電視持牌機構，遵守有關在綜合中文頻道播放「完全屬香港本地製作」兒童節目的規定，為期5個月，至2021年3月31日止。

局方指，香港電視娛樂有限公司(港娛)最近以新冠疫情影響為由，令尋找演員和場地製作本地兒童節目時遇到困難，提出延長有關豁免期的申請。通訊局留意到廣播機構面對的挑戰，在衡量兒童觀眾的利益與免費電視持牌機構面對的運作困難後，同意在機構播放兒童節目的總時數維持不變的大前提下，延長豁免機構須播放「完全屬香港本地製作」兒童節目的規定。