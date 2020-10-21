智慧通風控制系統　因應人流調節出風量

左起：盧凱生、鄭梓浚及賴韶細研發了智慧通風控制系統。

為加強空氣流通，降低病毒傳播機會，香港專業教育學院(IVE)兩名學生在導師帶領下，研發出智慧通風控制系統，利用物聯網系統，連結紅外線感應器及雲端系統，因應人流而調節出風量，通風之餘亦可節流。

IVE工程系署理高級講師賴韶細說，市面上有一些可監測二氧化碳濃度，以控制出風量的通風系統，惟系統靈敏度不足，反應亦不夠快，未必能滿足節能效果。他與兩名二年級生，分別是電腦及電子工程高級文憑學生鄭梓浚，以及屋宇裝備工程學高級文憑學生盧凱生，設計了智慧通風控制系統。

他們以紅外線監測室內環境的人流，雲端系統分析人流數據後，按照每人供氣量的標準，透過程式計算風量，隨後將指令傳送至鮮風機控制器，因應人流而調節出風量，例如每多一個人就可每秒釋出10公斤空氣。而人流減少，出風量亦可因而減少，系統適合在安老院舍或辦公室使用。

該院校另有兩名二年級生，分別就讀復康服務高級文憑學生吳婷悦，以及電腦及電子工程高級文憑學生羅兆丞，構思了運用物聯網技術的「智安居偵察系統」，透過安裝於家居不同位置的感應器，監測溫度等。一旦出現異常，會以聲音及燈光效果提醒長者，並通知家屬。