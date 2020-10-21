深井公路切線爆爭執　瘋狂女司機逆線撞2車被捕

深井上演「公路碰碰車」，7人車瘋狂亂撞2私家車無人受傷。昨日(20日)一輛白色7人車與一輛黑色私家車疑因切線問題，2車司機發生爭執，將車停在深井消防局對開路中央，期間7人車女司機至少兩度驅車撞向黑色私家車，又逆線行駛，與另一輛白色私家車迎頭相撞，事件中無人受傷。警方其後到場，3車司機均通過酒精呼氣測試。

警員經初步調查，案件列「刑事毀壞」及「危險駕駛」，7人車32歲姓旋女司機涉案被捕，現正被扣留調查。案件交由新界南總區交通部特別調查隊及荃灣警區刑事調查隊跟進。

案發於昨凌晨1時許，一輛白色7人車沿青山公路深井段行駛，當駛至深井消防局對開山坡時，7人車女司機疑因切線問題，與一輛黑色私家車的男司機發生爭執，期間即上演「公路碰碰車」。

附近居民聽聞爭吵聲，於是探頭查看，有人更拍下事發經過，並上傳至互聯網，拍攝者疑從現場附近的海韻花園一單位內進行錄影，當時兩車停在快線上，7人車在前方，私家車則於後方。從有關片段所見，7人車先倒車撞向私家車左邊車頭，一名疑為私家車司機的男子上前打開7人車司機位車門，欲將女司機拉出車廂，另一名男子見狀連忙制止，亦有人建議報警。

紛爭並無因此平息，7人車女司機疑意猶未盡，竟然切雙白線掉頭撞向私家車右邊車身，再駛回起始路線，惟疑駕駛技術不精，期間多次撞向路邊欄杆，發出多聲巨響。其後7人車駛離現場，懷疑突然失控逆線行駛，並迎頭撞向另一輛白色私家車始告停下。

警方其後接報到場，涉事7人車32歲姓旋女司機、黑色私家車34歲姓馮男司機及白色私家車28歲姓陳男司機沒有受傷，3人均通過酒精呼氣測試，警方將進一步調查意外確實起因，暫未有人被捕。運輸署資料顯示，涉事7人車登記車主是一名姓陳男子，登記地址為大角咀中匯街，黑色私家車則由公司登記，地址位於葵涌葵喜街。