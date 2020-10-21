東方日報A1：健康碼未到手　百業失救

港府藥石亂投谷本地遊，旅遊業繼續日日愁！新冠肺炎疫情令本港旅遊業停擺八個多月，港府昨日公布本周五起放寬讓持牌旅行社，在不受四人禁聚令規限下舉辦本地遊旅行團，每團人數最多三十人，但前提須配合多項限制，包括除團友用餐以外要全程戴口罩、維持四人一枱用膳以及旅遊巴人數限制為載客量的一半等。有業界指出，現時只有三十多間旅行社長期有辦本地團，佔全港一千七百多間旅行社不足百分之二，放寬措施只是「吊鹽水」，無助旅遊業界起死回生，必須推健康碼及通關才能救亡。

港府昨日宣布，行政會議已批准在現行《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）羣組聚集的規定下，由本周五（23日）起，有條件讓持牌旅行社舉辦連同工作人員在內不多於三十人的本地遊旅行團。但該類旅行團須遵守一系列條件，例如團友在用餐以外需要全程戴口罩；交通工具的人數上限為座位的一半；旅行社亦須向旅遊業議會登記，並簽署防疫承諾書，包括為旅客購買健康保險、登記聯絡資料及量體溫等。旅議會則協助把關，監察旅行社有否違反承諾，如有可取消相關登記。

對於放寬措施會否令景點過多人聚集，商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，市民周末都會周圍去，在新安排下旅議會可以協調管理旅行團的景點。而旅行社有責任管理好團友，如果有人出現病徵，旅行社可以拒絕收團，一旦有懷疑感染，要做到有迹可尋。被問及為何容許三十人組旅行團，但禁聚令仍限四人？食物及衞生局局長陳肇始稱，禁聚令仍維持上限四人，是為避免太多人聚集，港府已評估目前放寬措施是可控，適時會做調整。

現時只有三十多間旅行社長期有舉辦本地團，政府因應疫情設「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，以鼓勵更多旅行社推出本地遊，旅行社每接一名團友則可獲資助兩百元。計劃已推行十個月，但在疫情下旅行社無法組團，計劃變為「得錢無所用」，商經局透露，截至上月三十日，只有二百零八間旅行社申請了該計劃，涉及金額約一千二百五十六萬元。計劃原定至今年年底完結，政府昨日宣布將申請期限延遲至明年三月七日。

另一個旅發局的「賞你遊香港」計劃昨日亦正式推出，市民在本地消費八百元，可以換取一個本地遊名額，共提供五十條本地旅遊路線，名額有一萬個，先到先得。

放寬本地遊消息一出，「餓了多時」的本港旅行社旋即推出多個特色本地遊吸客，部分如在本周六出發的本地遊已火速成團。不過，旅遊業界卻指出，放寬措施僅短暫「吊鹽水」，對旅遊業幫助不大。旅行社東主協會會長葉慶寧認為，本地旅遊市場細，而且利潤少，單靠本地遊難以挽救本港旅遊業，業界最希望當局會盡快恢復通關，要有外地旅客來港，業界經營環境才會有實質的改善。

旅遊業促進會總幹事崔定邦歡迎政府放寬措施，但由於旅行社組團時仍要遵守其他限制，令旅行社出團成本增加，預計本地遊團費會較疫情前貴一成至一成五；香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊亦認為，是次放寬只是「有好過冇」，對旅遊業幫助有限，而內地及澳門旅客佔市場六成至七成，認為只有通關開通健康碼，才是業界真正的救命草。

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