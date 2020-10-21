探射燈：非法油站冚極都有　毗鄰民居恐爆巨災

本地非法油站猖獗，有議員指為消防處打擊成效不彰。

消防處昨天（20日）聯同警方搗破天水圍一非法油站，惟事件只屬冰山一角，本地非法油站「冚不盡」。上水文錦渡有非法油站位置隱藏，至少3個大型油缸密密入油；元朗落馬洲及粉嶺坪輋有非法油站猶如「鐵竇」，消防處多次巡查卻只有1宗檢控，惟非法油站鄰近民居，場內消防設備欠奉。業內人士相信疫情結束後，運輸貨運回復正常，非法油站問題更嚴重，議員直斥消防處打擊成效不彰。

位於文錦渡的非法油站以鐵皮搭建，隱藏於貨車場及貨櫃場之間，場內未見任何消防設備，至少3個大油缸的柴油轉注入油桶，由女工負責入油。該非法油站吸引不少中港貨車司機光顧，平均不到10分鐘便有1宗生意，估計月入可達10萬港元。

落馬洲的非法油站夾雜車場之間，以鐵皮搭建，有員工輪班，生意亦不俗。位於坪輋路一個工地旁的非法油站，停泊貨車的一隅放有尚連着拖架的大型油缸，並已駁上卸油設備，然而油缸擺放露天空間，場內又未見消防裝備，加上與最近民居相距只有50米，一旦爆炸恐波及附近居民。

坪輋及落馬洲的非法油站猶如「鐵竇」，由2018年至今年9月，消防處分別巡查12及14次，只有1宗檢控。本港大部分商用車使用的柴油每公升高逾14港元，有業內人士透露，非法油站柴油售價便宜，「街邊油1公升油大約3至4蚊。」

香港汽車工業學會會長李耀培指非法油站問題已存在多時，自從柴油免稅後問題更猖獗，以往海關亦會打擊非法油站，但現時消防處只接獲舉報或投訴後才行動，打擊成效不彰。運輸業關注燃油價格聯席會議發言人蔣志偉直指本地數間油公司壟斷並推高油價，促政府規管油公司定價。

議員柯創盛批評，有關部門明顯欠缺認真、有效、恒常的突擊巡查，導致未能攻破非法油站集團。

消防處回覆指，截至今年9月，共巡查非法油站715次，作出63次檢控，充公燃油數量接近20萬公升。發言人指該處會靈活調配人手主動進行突擊巡查，並聯同其他執法部門採取聯合行動打擊非法加油黑點。

根據《消防（消除火警危險）規例》，如任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車的油缸的業務的目的，而在任何處所管有或控制受管制物質，一經定罪，可處罰款10萬港元及監禁6個月，其後每次定罪，可處罰款20萬港元及監禁1年。