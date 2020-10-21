Dr.東：氣血失調易誘發子宮肌瘤　中醫籲女士忌吃含雌激素食物

每4名女性，便有1名患有子宮肌瘤。中醫指都市人飲食欠節制，氣血失調易致經絡堵塞，形成子宮肌瘤。子宮肌瘤可以不痛不癢，但問題可大可小，有機會影響生育。中醫會透過針炙及用藥治療，多數是活血化瘀的藥材，令子宮肌瘤縮小，甚至完全消失。不想子宮肌瘤惡化，中醫呼籲女性要在飲食上下功夫，避免進食含雌激素的食物。

註冊中醫師譚莉英表示，都市人情緒起伏大，飲食欠節制，長期氣血失調，令經絡堵塞，導致聚濕成痰，若情況發生在子宮，便會形成子宮肌瘤。不論子宮肌瘤生長的位置，都會影響生育，不孕或難受孕的比例更高達40%。她解釋，若子宮肌瘤長於子宮內，受精卵較難著床，即使成功懷孕，亦容易胎動不安。她曾遇過有個案，因媽媽有子宮肌瘤，嬰兒疑在子宮時長期受擠壓，出生後頭部明顯凹陷，語言能力亦受影響。

譚指出，患上子宮肌瘤可以不痛不癢，提醒女士要留意經期情況，若時常痛經、經血流量多、有瘀血、血的顏色呈啡色或黑色，就可能有婦科問題，要及早求醫。而中醫主要透過針炙及用藥為患者治療，針炙以3個月為1期，首月1星期要針炙3次，其後可減少至1星期1至2次。她指大部分患者接受治療半年後，子宮肌瘤都有縮小或消失。用藥方面，主要是用活血化瘀及消瘤的藥材，並按病人個別情況加入其他中藥調理身體。

不想子宮肌瘤變大，便要在飲食及生活習慣下功夫，譚指除了避免進食含雌激素的食物或藥物，如大閘蟹、避孕丸，還有一些聽起來有益的食材，如桂圓、紅棗、阿膠等，都有機會令肌瘤增大，患者要避免食用。她又指，塑膠器皿含塑化劑，清潔用品亦有部分化學成分，會刺激身體分泌雌激素，令子宮肌瘤變大，患者要多加注意。

「中醫推介兩款改善子宮肌瘤的食療」

●山渣木耳飲

●材料：白背木耳5錢、山渣5錢、紅糖少量

●功效：活血化瘀、消瘤

●做法：將白背木耳放於凍水內浸泡半小時，再逐一撕成條；將山渣和3碗水倒入瓦煲，煮滾後隔渣；將木耳條放入已隔渣的山渣水中，煮滾後改用慢火煲15分鐘，並加入少量紅糖即成。

注意：有胃酸倒流問題、經期間及懷孕中的女性不宜服用

●桃仁紅花煮鱔

●材料：桃仁2錢、紅花2錢、白鱔或黃鱔

●功效：活血化瘀、消瘤

●做法：將桃仁、紅花和3碗水一同煮滾後隔渣；將鱔起肉切成絲，放入桃仁紅花水中灼熟，隨個人喜好調味。

●注意：經期間及懷孕中的女性不宜服用

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