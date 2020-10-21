網民熱話：飛窗從天降　一箭雙鵰擊中兩車

鋁窗從天而降，先後擊中停在路邊的私家車及貨車。

政府不時提醒市民要定期驗窗，否則分分鐘造成人命傷亡。有網民上傳一段車Cam片，片中直擊一個鋁窗從天飛墮而下，先後砸中私家車及貨車，事發時私家車司機仍在車內，經歷這驚險一刻。

網民Chun Lok在Facebook群組「馬路的事討論區」分享一段車Cam片，現場是旺角快富街，事發於昨日(20日)中午約1時半。片段開始，一架7人私家車停在路邊，其左邊行車線剛有一架貨車駛至停下，突然一個鋁窗從天而降，先砸中私家車車頂，再反彈撞向貨車車身，行人聽聞巨響，亦抱頭走避。事後貨車司機開窗探頭察看，在車內的私家車司機亦落車，檢查車身損毀情況，影片亦在此完結。

從貼主上載另一張照片可見，該窗框跌在私家車旁，玻璃碎片散落一地，由於貨車並無損毀，事後亦離開現場。不少網民指鋁窗沒砸中人總算「不幸中的大幸」，「好彩唔係中人」。亦有人擔心私家車的「傷勢」，「天窗都爆開」。另有網民指窗戶戶主要負刑責，「個業主今次大鑊啦！跌窗落嚟係刑事，分分鐘監都有得坐」。

警方接報到場，經初步調查，以涉嫌容許物件從高處墮下拘捕一名疑犯，案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進，案件中無人受傷。

網民有話說

Kenneth Tam：人無事就好了

Randy Wong：有冇穿頂

Barry Li：人無事就得啦，錢財身外物啫

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