【旅業蕭條】國泰航空宣布整體裁員8500人 港龍航空停止營運
2020年10月21日 07:52
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)公布，董事局現已通過由管理團隊提呈的重組計劃，包括：1)公司的全資附屬公司港龍航空(「國泰港龍航空」)將停止營運，由今(21日)開始生效。公司擬尋求監管機構批准，由公司及旗下全資附屬公司香港快運航空有限公司營運國泰港龍航空的大部分航線；2)國泰航空集團(包括國泰港龍航空)將整體削減約8,500個職位，約佔國泰航空集團總數3.5萬個職位的24%。在該8,500百個職位中，未來數周將裁減約5,300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。由於近月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節流措施，其餘2,600個職位現已懸空；3)國泰航空有限公司將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。
該公司指出，是次重組成本約22億港元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出13億元的遞延稅項資產減值。在編製國泰航空集團截至2020年12月31日止年度經審核財務報表時，將考慮計入其他減值及支出。儘管國泰港龍航空停止營運，公司將確保國泰港龍航空有足夠資金履行其承諾及責任。
國泰表示，2019冠狀病毒病大流行為航空業帶來嚴峻的挑戰，公司的管理團隊一直靈活應對這個極為艱難的局面。公司已著手進行該公告所述的資本重組計劃，推行了多項現金保存措施，包括暫停非必要開支、推遲飛機交付、推出特別休假計劃及實施高級管理層減薪。即使作出多番努力，公司每月仍然流失15億至20億元現金。預計是次重組將使集團於2021年每月減少約5億元的現金支出。
國泰認為，未來前景仍然非常不明朗，而復甦步伐顯然相當緩慢。根據國際航空運輸協會的預測，航空客運量須待2024年才有望回復至疫情前的水平。因此管理團隊認為，在各項可能出現的情況中，公司以負責任的態度所能採取最樂觀的方案，是將2021年公司的客運運力縮減至遠低於2019年的50%。假設現行研發的疫苗證實有效並能於2021年夏季成功在全球推出，公司預期明年上半年的客運運力將遠低於25%，但預計明年下半年的客運運力將會逐步回升。公司將繼續留意航空業的相關發展，並採取相應措施，以確保公司可渡過疫情危機。