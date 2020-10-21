全資歸入國泰旗下14年　港龍航空成歷史

國泰航空公布停止營運旗下的港龍航空，即日生效，意味「國泰港龍航空」這個品牌成為歷史！國泰港龍前身為港龍航空，成立至今已有35年，國泰航空與母公司太古集團早於1990年購入港龍航空的35%股份，並在90年代將國泰的北京及上海航線轉至港龍航空。至2006年港龍航空成為國泰航空全資擁有的附屬公司，以及在2016年正式易名為國泰港龍航空。現時國泰港龍航空約有46個航點，當中以連接內地航線為主，但亦包括亞洲多個熱門旅遊地點，如泰國清邁及越南河內等。

港龍航空在1985年5月由商人曹光彪等組成的「港澳國際投資有限公司」成立，惟營運僅約4年，該公司累計虧損已高達23億港元，並於1990年推行資本重組方案。同年1月，國泰航空和太古集團收購港龍航空35%股份，並以第2大股東身份接管港龍管理權。

直至2006年，國泰宣布已與中國國際航空等相關公司達成協議，以全面收購港龍航空，事件更觸發國泰及國航形成股權互控關係。及至2016年，港龍航空正式易名為國泰港龍航空，主要營運內地及亞洲航線，與國泰獨立運作。惟易名至今僅短短數年，曾是不少港人飛往內地首選的港龍航空已走入歷史。