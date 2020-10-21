旅發局推特色本地遊救市　業界冀增海外信心落實旅遊氣泡

香港旅遊業受疫情重挫後百廢待興，港府早前公布與新加坡達成「旅遊氣泡」原則性協議，有望促成地區間有限度往來及旅遊。旅發局總幹事程鼎一今早(21)在電台節目表示，旅發局昨(20日)推出的「賞你遊香港」計劃，目的是鼓勵旅遊業界花心思創辦提供特色行程的「本地遊」，並希望藉此同時刺激本地消費。他又形容計劃有如「小試牛刀」，可為日後旅業重開作準備。

程又透露，相關的50個本地團行程將於下月起至年底出發，下周二(28日)起會公開行程細節並接受報名，其中部分行程市民難以自行安排，包括手藝工作坊、乘船觀賞夜景和探秘等。他強調若行程受歡迎，待疫情穩定後可繼續保留，讓旅客來港有更多選擇。

旅遊業議會名譽顧問胡兆英則指，冀透過放寬本地遊，向國際社會帶出正面訊息，並增強其他國家或地區與香港落實「旅遊氣泡」的信心，而本地旅遊活動亦可在疫情風險可控下陸續恢復，建議業界可透過分散旅客方式，確保旅客保持4人1組減低風險，及留下團友聯絡電話，有需要時可追蹤個案。

至於政府昨日宣布放寬容許舉辦不多於30人的本地旅行團，胡指對業界是好消息，令導遊及旅巴司機可「有工開」。惟新防疫措施會導致營運成本上升的問題，他認為政府資助可助抵銷支出，以免團費大幅增加。