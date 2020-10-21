國泰裁員：今年客運收益僅去年1%　公司早揚言架構重組無可避免

國泰航空及國泰港龍航空今日終宣布裁員，事實上，國泰早已揚言，集團架構重組無可避免，每月燒錢15億至20億港元。國泰一直經營不善，今年上半年錄得虧損逾98.7億港元，客運收益更下跌至去年的1%，即使今年6月獲政府注資273億港元，並參與第一期保就業計劃仍無補於是，須靠大規模裁員方能繼續經營。

疫情下本港航空業停擺，訪港旅客大跌，國泰及港龍9月份合共載客僅有4.7萬多人次，較去年同月下跌98%；今年首9個月的載運乘客人次亦較去年同期下跌83%。兩所航空的貨運量同樣不理想，今年首9個月的載運貨物量較去年同期下跌33%。

國泰因應疫情需要大幅縮減客運運力，決定將三分一客機轉移到香港以外地方停泊，首批客機將轉移到位於澳洲沙漠，其後疫情反覆，航空業復甦無期，更傳出消息，國泰轉移的客機數量將增至一半。

國泰為求節流，今年初亦已要求員工放無薪假3星期，並於6月開始第二輪計劃，分別有80%及逾90%員工參與；而機艙服務員7月起更要減薪11%。國泰另於7月底推出資深機師自願退休計劃。

國泰一直經營不善，歷年來乘客投訴不絕，其管理層更於2015年錯估油價走勢，進行長期燃油對沖，令公司大蝕數十億元。國泰近年虧蝕連連，早已屢傳裁員及減薪潮，今次「冧檔」實非不能預料。