國泰裁員：燃油對沖虧損　2017年曾炒近600人

國泰2017年曾因燃油對沖虧損，推行3年企業轉型計劃，希望透過精簡業務及架構，3年內能節省40億港元成本。該公司當年5月及6月曾向近600名員工派發「大信封」，屬20年來最大規模裁員，惟3年轉型計劃未果，今年又打破記錄。

當年一共裁減近600名總部員工，涉及中高級管理及非管理層職位，主要以後勤為主，其中190人為中高級的管理職位，佔集團25%的管理職位，另外400人則為非管理人員職位，佔國泰集團相關職位18%，涉及部門包括市務部、收益管理部、物業及服務支援部、策劃部、採購及飛機貿易部及企業傳訊部。

該為期3年的企業轉型計劃，除裁員外，將高級管理層減少至10名董事，又重組貨運部門，將貨運部董事職位刪除，以精簡部門架構。而商務及策劃隊伍會向商務及貨運董事匯報，由顧客及商務總裁統理，貨運服務隊伍則向航空服務董事匯報。

當年大裁員離職員工可獲離職補償，包括最多額外12個月薪金、延長員工醫療福利，包括輔導及支援，以及額外及延長旅遊福利，當中被裁的A級基層員工可獲得3個月的離職代通知金，比正常多2個月；公司額外補償金額以不少於勞工法例方法計算，亦不會與強積金對沖，大部分年資長的員工可獲得較大數目的補償金；退休旅遊福利年資下調2年，服務年滿18年的50歲員工，即可享退休旅遊；服務滿23年可即時享用退休旅遊。

即使已進行大裁員，但當年首半年亦已錄得虧損逾20.5億港元，國泰亦曾打算大幅削減機師福利，包括改變加班計算方法、減省退休金供款、凍結每年增薪點、機師增加飛行時數，以及削減外籍機師每月以萬港元計的房屋津貼。

當時國泰於9月下旬向領取房屋及租金津貼的機師作出3個月的預先通知，削減每名機師每年最高可領取120萬港元津貼，涉及每年9億港元開支，惟於代表機師的香港航空機組人員協會(HKAOA)發起全民投票前夕，宣布跪低，並收回方案。