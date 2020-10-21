備48萬劑流感針供合資格人士　醫管局籲勿一窩蜂去打疫苗

冬季流感高峰期逼近，兼逢新冠疫情夾擊，不少人紛紛外出「撲針」，導致流感疫苗「一針難求」，有私家診所每日派籌打針，一針更炒至800港元天價，足見港人對流感疫苗需求之殷切。醫管局總感染控制主任賴偉文今早(21日)在電台節目表示，當局已準備48萬劑流感疫苗，明日(22日)起將分階段，在公立醫院及門診為合資格人士免費接種。

他又透露，當局上年度流感高峰期約為46萬名市民及員工接種，預料今年打針人數相若，初步得悉反應十分好，強調局方會密切監察流感疫苗的存量，若然不足夠，醫管局會聯絡衞生署或與藥廠再商討增購疫苗。賴偉文提醒市民不用一窩蜂去打疫苗，現在到11月接種疫苗都是合適。

他又強調，今年疫情下多了市民戴口罩及注意手部衞生，令流感個案按年大減，導致大部分市民無流感抗體，令傳播風險增加。公立醫院面對新冠肺炎疫情引致的住院壓力時，若同時有大量流感病人入院，公院將不勝負苛，亦會增加院內感染風險。

他又引述研究，指若患者同時感染流感及新冠肺炎，病情會較嚴重，死亡率亦相對較高，而有接種流感疫苗的社群，若感染新冠肺炎，死亡率會比無接種者為低，呼籲合資格的市民要把握機會接種疫苗。

醫管局首階段會為65歲或以上的門診病人、領取綜援及傷殘津貼等人士打流感針，而11月2日起則會為其他65歲或以上長者接種。