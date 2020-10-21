國泰裁員：疫情重挫航空業　全球12間企業共裁員13.2萬人

疫情下各地實施邊境管制措施，打擊市民外遊信心，航空業因而踏入寒冬期，全球不少航空公司，包括本港的國泰航空陸續宣布裁員或計劃裁員。本報統計發現，近大半年來10間航空公司，以及2間飛機製造商合共計劃裁員約13.2萬人，當中德國國家航空漢莎航空裁減最多人手，高達2.2萬人，佔其員工約16%。國際航空運輸協會（IATA）早前警告，今年下半年業界將再消耗約6000億港元，全球客運需求亦要到2024年才能恢復至疫情前水平，意味着航空界未來或會再迎來裁員潮。

國泰航空今(21日)宣布，將整體削減約8500個職位，約佔集團總數3.5萬個職位的24%。而鄰近地區的新加坡航空集團早於上月宣布，將削減旗下3間航空公司合共4300個職位，佔總人手約20%。菲律賓航空亦宣布，目前的營運航班數量不及疫情前15%，形容裁員是無可避免，決定裁員2700人，約佔員工總數35%。

澳洲2大航空公司澳洲航空及維珍澳洲，亦先後公布裁員計劃，料分別涉及8500人及3150人。而港人熟知的英國航空亦計劃減少1.2萬人，相當於三分之一人手；阿聯酋航空則早於今年7月公布，已裁減10%員工，不排除裁員幅度最終會高達15%。如以疫情爆發前約6萬名員工計，即裁員約9000人。

至於美國情況，美國航空及美國聯合航空亦相繼宣布即將裁員，涉及員工總數高達3.2萬人。另外，受航空業前景惡化拖累，飛機製造商空中巴士及波音公司，亦分別宣布將於全球裁員1.5萬人及1.6萬人，其中波音公司更會放慢飛機生產速度。