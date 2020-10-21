國泰裁員：曾獲政府「泵水」近280億港元　照派大信封　

國泰今年6月公布390億港元資本重組計劃，獲港府首次向私人企業的國泰「泵水」共273億港元，其後亦於第一期保就業計劃中，國泰與旗下附屬公司及聯屬公司共獲批近7億港元，承諾受薪員工共2.6萬多人，惟後來宣布不參加第二期保就業計劃，並拒絕承諾不裁員。

政府注資後持有國泰約6%股權，可委派2名觀察員進董事會，但沒有投票權及無權影響國泰業務營運。

而第一期保就業計劃中，國泰航空以及旗下多間公司，包括國泰港龍及香港快運，合共獲批出逾7億元補貼。國泰航空獲最多補貼，金額達4.5億港元，冠絕其他航空公司，承諾受薪僱員人數逾1.7萬人。

港龍航空獲發超過6.9萬港元，承諾受薪僱員逾2500人。香港快運航空有限公司獲批逾2700萬港元，承諾受薪僱員約1000人。香港機場地勤服務有限公司獲補貼超過7000萬港元，香港華民航空有限公司獲412萬港元。

根據國泰航空公司2020年中期報告，截至6月30日，國泰航空及國泰港龍航空在全球僱用超過2.6萬名長期員工，其中約80%為在港員工，約2.1萬人。

國泰航空及國泰港龍航空在員工一項的支出為74.2億港元，佔營業開支總額逾20%，惟已較去年約90億港元減少近18%。根據資料顯示，國泰航空約有4000名機師、約1.3萬名機組人員、以及約1800名地勤。