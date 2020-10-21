國泰裁員：拒先推行自願離職計劃　工會斥無履行社會責任

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今（21日）公布重組計劃，即日起停止營運旗下的港龍航空，並削減約8500個職位。有工會批評，國泰一刀切裁走本地5300名員工，事前並無推出自願性離職計劃等，沒有履行社會責任，對此表示失望及遺憾。

機場空運員工協會總幹事儲漢松指出，國泰早前已獲港府以大筆公帑補貼及注資，涉款高達約300億港元，加上該公司於最新一份中期報告表明，營運成本已下降36%，但卻沒有提供自願離職或停薪留職等方案，而是「拎員工開刀」，顯示國泰沒有履行社會責任。

他又提到，國泰屬本地龍頭企業，擔心今次裁員會令業界倣效，引發裁員潮並進一步推高失業率，要求國泰全力協助受影響員工，其母公司太古集團應盡力吸納轉職的員工；設立優先「重新聘用條款」等機制，一旦業務恢復則應優先聘回舊有員工。

對於國泰要求未被裁走的員工簽署新的服務條款，他認為，措施應屬臨時性質，待業務復甦後立即回復原有條件，不可任意踐踏曾與資方共度時艱員工的尊嚴。

香港民用航空事業職工總會主席李永富亦指，不少員工疫情下收入大減，生活壓力大增，部分更是夫婦二人同為集團員工，或需供樓及養妻活兒。據他了解，很多員工對裁員一事感到震驚及傷心，心情難以平伏，甚至有工作多年的員工眼泛淚光，直言不捨得離職，未來只能見步行步。他續指，工會對事件感失望，將繼續關注國泰賠償方案的詳細內容，以助失業工友度過眼前難關。

以國泰機師為主的香港航空機組人員協會（HKAOA）則批評，國泰事前並無與工會正式會面，感到失望，暫未知受影響機師人數，期望資方可公平對待所有機師，並尊重和執行現有合約。據悉，協會今日內將與資方管理層會面。