國泰裁員：港府稱重組屬商業決定　不妥善處理將損航空樞紐地位

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，即使獲港府「泵水」273億港元仍然「冧檔」，要停止營運旗下港龍航空及削減8500個職位，以減開支保命。財政司司長陳茂波今(21日)回應時指，今次業務重組安排為國泰的商業決定，而政府委派於集團董事局的兩位觀察員，雖未有投票權，但已就安排向國泰提供參考意見，亦提醒公司管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工以及社會的影響。

陳指，作為本港最主要的本地航空公司，國泰正面對史無前例的經營挑戰和財務壓力，這個存亡問題倘若不獲妥善處理，將傷害本港作為區內國際航空樞紐的地位和發展，其負面影響更會幅射本港其他經濟環節，不利香港的整體利益。

他又指，政府運用土地基金投資國泰，是為了協助集團渡過極端嚴峻市場環境，維持香港區內國際航空樞紐的地位，防範它對其他經濟環節的影響，並為政府取得回報。政府在6月注資時已明確指出，政府無意長線持有其股權，亦不會參與集團日常營運。而作為監管當局，運輸及房屋局已要求國泰在作出任何營運規模及模式的調整時，應充分顧及對香港國際航空樞紐地位及航空網絡的潛在影響，以確保集團在疫情過後有充足的條件重新出發，為本港航空業以至香港整體經濟重回正軌提供所需的動力。