3男子涉至少11爆竊案落網　涉款共約150萬元

大埔區內近日發生多宗爆竊案，大埔警區刑事調查隊經深入調查，發現多宗案件手法相似，懷疑有所關連，追一步翻查大量閉路電視影片後成功鎖定目標人物，並於本月19日展開拘捕行動，成功在將軍澳村一帶拘捕3名懷疑涉案男子，初步相信3人一共涉及11宗發生在多區的爆竊案，涉案贓物共值約150萬港元。

大埔大窩西支路早前發生一宗爆竊案，有賊人撬開一棟3層村屋門窗潛入，擸走約25萬元財物。大埔警區刑事調查隊深入調查後，鎖定1名目標人物及其使用的車輛。其後發現本案與多宗爆竊案手法相似，賊人選擇低設防獨立屋落手，在下午、黃昏以至晚飯時間，趁屋內無人時以工具破門入屋。警方在拘捕行動期間，在疑犯駕駛的2輛客貨車內發現一批爆竊工具，包括繩索等，相信用以攀爬入屋。

警方以涉嫌「爆竊」拘捕2名25歲本地男子，報任跟車工人，以及1名姓盧(38歲)內地男子。內地男子被捕時激烈掙扎，被警員以胡椒噴劑制服，一名男警受傷。內地男子亦涉「未能出示有交身分證明文件」、「非法入境」及「襲警」。3名男子正被扣查，大埔警區刑事調查隊繼續跟進案件，正追查涉案贓物去向，不排除有更多人被捕。

警方相信該名內地男子主要負責爆門入屋，而另外兩名本地男子則在附近把風。爆竊團伙活躍個多月，涉及至少11宗發生於大埔、屯門、荃灣、沙田、西貢及港島西區的爆竊案，其中涉款金額最高一宗案件為約90萬元，該案贓物包括一批鑽飾及手錶。

警方指，近日天氣轉涼，有村屋居民會打開門窗增加空氣流通，惟在外出或睡覺時未有鎖回門窗，令賊人有機可乘。提醒市民注意家居防盜，尤其在山坡附近的村屋亦更容易成為賊人目標。

警方亦留意到近日有市民在其村屋外發現不明符號，懷疑有賊人曾經到場「踩線」，正進一步跟進分析相關符號的意思，不排除為電訊商或裝修工程記號，如市民發現相關符號，可立即聯絡警方作跟進。