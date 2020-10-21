放寬本地遊人數為救市　許樹昌：有確診須全團檢疫

港府昨(20日)公布周五(23日)起放寬讓持牌旅行社，在每團人數最多30人下舉辦本地遊旅行團，參與婚禮人數亦獲放寬至50人。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(21日)在電台節目指，政府放寬有關安排以防疫原則來看有衝突，但旅遊從業員已停工多月，疫情稍為緩和放寬限制挽救本地旅遊業可以理解，惟強調一旦旅行團中有人確診，就須全團檢疫。

他認為，政府要求帶團人員事前要接受檢測是象徵式，因檢測當日無確診不等於之後無事。至於是否需要重複檢測，許指，暫未認為帶團人員屬高危爆發群組，但仍需留意會否出現相關爆發，若出現問題要煞停。

他建議團友行程中須分組活動，不要30人「聚埋一齊」，而旅巴則要固定座位，方便一旦有確診個案可做追蹤，若導遊和團友嚴格遵從防疫規定可減低風險，呼籲業界及市民跟足防疫措施，並建議長期病患者或免疫系統差的人士，不應參與。

問及本地遊低相較戶外遊行示威的風險，許指有關旅業的措施是基於經濟因素「救市」，兩者不能相提並論。至於參與婚禮方面，許提醒參與者盡量全程戴口罩，若大批人除下口罩合照，會增加播疫風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，政府為本地遊及婚禮人數放寬列出多項條件，包括車船安排座位、餐飲安排等限制，認為措施安全。惟源頭不明個案仍時有出現，本月平均每日有3至4宗，何認為適度放寬的同時亦要小心。他又贊成為平衡經濟需要而推行健康碼，但重申本地疫情是關鍵，尤其現時天氣轉涼及乾燥，亦令歐洲地區疫情出現反彈。