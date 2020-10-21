因應疫情押後立法會選舉　政府指無政治考慮並非怕輸

政府因應新冠肺炎疫情而押後立法會換屆選舉，政制及內地事務局局長曾國衞今早(21日)在立法會上回應議員質詢時，指押後選舉並無考慮任何政治，亦並非「怕輸」，現階段並無計劃舉行選舉。

提出質詢的議員許智峯指，政府稱疫情嚴峻、死亡數字急升的情況下，仍繼續放寬多項措施，例如可去酒吧、參與旅行團等，但卻不容市民投票，剝奪選舉權利，質疑政府是否「怕輸」。他在提出質詢期間，曾被立法會主席梁君彥斥他未有按問題文本提出質詢。議員黃碧雲則關注，政府會否押後選舉逾一年。

曾國衞表示，截至7月中，有62個國家和8個屬地押後選舉，當中牽涉過百個選舉活動，又指現時疫情相對7月稍為緩和，但仍未穩定，專家亦指疫情有機會在冬季再爆發，政府首要工作是防疫抗疫。

他表示，選舉涉及440萬名登記選民，如進行投票會引發非常高的風險，再加上現時禁止群組聚集的規例仍實施，候選人不可能進行有意義的拉票活動，為防止疫情擴散和符合選舉公平公開的要求，故沒有計劃再進行選舉，當局會與選舉事務處會合作完善選舉安排，並密切注視疫情發展。