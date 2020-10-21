國泰裁員：議員斥袋完公帑照炒人　學者指應出售快運保港龍

國泰航空今日(21日)宣布架構重組方案，包括停止運作國泰港龍航空，並將辭退5900名員工。曾任國泰航空機師的議員譚文豪質疑，政府注資後未有對國泰作出監管，或推出措施處理，憂慮其後擔心會出現骨牌效應，其他大企業會跟隨裁員。有學者則認為，國泰應出售香港快運，以保留國泰港龍這間具歷史意義的航空公司，直指國泰停止營運港龍是判斷錯誤。

譚文豪表示，政府早前已向國泰注資273億港元，難以再將國泰當成是私人公司，形容政府在公司裁員上「一定有say(話事權)」，有責任推出措施處理，質疑為何國泰不能先停薪留職，並承諾在航空業復甦時讓員工復工。他又對有歷史的本地航空公司港龍停運感可惜，並形容事件對業界而言「好大衝擊」，擔心會出現骨牌效應，有其他大企業會跟隨，料會推高本港的失業率。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑，如國泰經濟狀況不濟，大可將香港快運放盤，做法可減低成本、取得收入，且避免結束有多年歷史的港龍航空業務，直指國泰判斷錯誤。他又提到，政府有注資到國泰，有義務確保公帑用得其所，惟今次事件顯然與政府注資的原意背道而馳，雖然保住國泰未有倒閉，惟未能令員工逃過失業一劫。

另外，國泰提到，有意讓國泰及香港快運繼續營運港龍原有的航線。時事評論員陳雲生指出，有關做法會助長國泰壟斷航空業市場，而快運與國泰的從屬關係不明顯，法理上並不合邏輯。