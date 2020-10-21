傳港府擱置銀齡人士2蚊乘車優惠　政黨轟失信走數促交代

有消息指，政府將延遲或擱置推出60至64歲銀齡人士的2蚊乘車乘船優惠。有政黨對此表示極度遺憾，質疑政府未能信守承諾，促勞工及福利局局長羅致光盡快向市民交代，以免市民繼續揣測。

議員陳克勤稱，倘若政府因憂慮有市民濫用優惠，應透過技術堵塞盡快漏洞，而非延遲優惠。他又指出，不少政策都有漏洞，反問政府是否有漏洞就不會實施任何政策？議員梁志祥稱，如果政府突然擱置優惠，難免令人質疑未有尊重立法會。

民建聯指出，政府早於本年出推出包括銀齡人士2蚊乘車優惠的10項惠民紓困措施，但現時突然有消息指政府將押後推出，令人質疑政府未有深思熟慮。該黨又批評政府因擔心有人濫用而延遲推出，未有直接解決濫用問題，質疑政府於年初旨在取得政治光環，惟現時未能承擔政治風險。

工聯會批評政府延遲或擱置優惠是想「走數」，現時經濟不景，乘車優惠正可以減低市民交通費負擔，同時鼓勵銀齡就業，該會認為政府不應只計算短期的開支增加，應考慮長遠社會利益。

至於政府年初公布的10項民生政策新措施，工聯會又批評有關惠民措施「走樣」，包括仍未推出租金津貼、擬分開10年逐步增加法定假期等。議員郭偉強指政府開了10張支票，市民是希望收到現金支票，惟不是期票或不能兌現的支票。