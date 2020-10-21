遭泛民狙擊逼問12港人蛇情況　李家超：你哋唔好圍住我

立法會今日(21日)舉行大會，保安局局長李家超出席會議面對議員質詢，惟泛民議員堵塞立法會會議廳大門，試圖阻止李離開，並要求政府交代早前潛逃而被內地拘留的12名港人情況。

會議期間，多位泛民議員離開會議廳，並堵塞會議廳門口，試圖迫使李家超回應有關12港人的問題。李其後前往會議廳外米兜接受訪問，惟泛民議員立即衝前包圍李，情況一度混亂。李家超與泛民議員辯論，多次指「你哋唔好圍住我」，但泛民議員繼續包圍李，李其後離開立法會，多位泛民議員窮追不捨，並繼續高呼「立即釋放12港人」等口號。

李及後得以離開，原定的訪問則改為稍後在政府總部進行。李家超表示，他完全明白台灣殺人案女死者潘曉穎母親感受，希望疑犯陳同佳能接受法律制裁，還死者一個公道，雖然陳受警方保護，但警方完全不會阻礙陳外出辦理證件，而陳目前已刑滿出獄，故不可能代他作任何決定，警方保護他是按風險評估而作出，只會按其要求部署行動。

李又強調香港並無限制陳出境，反批評台灣一方製造障礙和無理取鬧，不批准陳入境，形容「關上門是台灣，門的鎖匙在台灣身上」，解決事情在台灣一方，希望台灣務實一點，不要再作政治考量，冀盡快批准陳入境。

李續說，現有的法律條文不允許和台灣移交逃犯，逃犯條例並不適用於台灣，法律協助不適用於台灣，是去年修例不成功導致的後果，聚焦是台灣似乎不願打開大門，但他相信任何正常司法管轄區會允許通緝犯投案。