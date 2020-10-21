國泰裁員：港龍即日取消12航班　乘客感無奈

國泰航空集團公布重組計劃，旗下港龍航空停止營運，即日生效，今日12班往返香港的國泰港龍航班全部取消，主要來往香港及內地。東網記者今早到機場離境大堂所見非常冷清，顯示屏上仍有「國泰港龍」的標誌，有國泰及國泰港龍長期顧客形容集團是「香港品牌」，對集團決定大感可惜和無奈。

香港女子乒乓球代表江芷林今早到機場乘搭國泰前往上海的航班出席國際賽事，航班未受影響。江的父母亦有來送機，江母指，港隊到外地出賽一般都會乘搭國泰的航班，對國泰的決定感可惜，亦擔心被裁的機艙服務員和地勤的生計，但慨嘆疫情下，企業裁員在所難免。江亦指，對國泰有感情，對國泰裁員感難過。

乘搭同一班機到上海公幹的張先生形容國泰是「香港品牌」，「有香港就有國泰」，自己亦是國泰和港龍的長期顧客，「香港人如果經常往返內地，都係（搭）港龍同國泰」，故對國泰裁員和放棄港龍品牌的決定大感可惜和無奈，但認為集團的決定是「無可奈可」，形容是全香港人都在承受疫情帶來的打擊。

內地旅客夏先生亦指，幸好自己是預訂國泰的航班，否則無法成行，他指國泰出發前有發短訊通知乘客航班情況，讓他們安心。夏指，以往亦乘搭過港龍，對國泰裁員的決定感遺憾和傷心。至於日後港龍航線將由香港快運營運，夏表示未有決定日後會否乘搭香港快運。

機管局網頁資料顯示，原定由香港出發的6班國泰港龍航班全部取消，主要是來往香港及內地城市，當中包括上午往北京的KA900、上午往廣州的KA782、上午往成都的KA886、下午往上海的KA896、下午往福州的KA662，以及下午往廈門的KA600。

至於抵港的6班國泰港龍航班亦全部取消，包括上午由廣州抵港KA781、下午由北京抵港的KA901、下午由成都抵港的KA887、晚上由廈門抵港的KA615、晚上由福州抵港的KA663，以及晚上由上海抵港的KA897。