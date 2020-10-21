前元朗區議員控張秀賢誹謗　申禁制令並要求賠償

前元朗區議員王威信昨日（20日）入稟高院，民事控告在去年區議會選舉擊敗他的「立言香港」召集人張秀賢誹謗。王威信指張秀賢分別在去年7月22日和10月17日，兩次在其社交媒體專頁刊登誹謗文字，誣指王涉及去年的「七・二一」事件，及用不當手段阻礙張的競選活動。王威信要求法庭頒令禁制張秀賢繼續發布有關文字，並要張向他作出賠償。

本案原告王威信，被告張秀賢。原告在其入稟狀表示他為執業律師，由2008至2019年出任元朗區議員，2012年起更擔任區議會副主席。他於2017年獲特區政府頒授榮譽勳章，現仍擔任鄉議局顧問、市政服務上訴委員會成員、足球總會董事等多項公職。

原告表示，被告於去年7月22日，在其facebook專頁刊載一段影片，並在影片附註文字，其內容失實指控原告預先知道7月21日會有事發生，並有跟施襲者串謀，參與襲擊行為。另外在去年10月17日，被告又在facebook發文，內容指其街站不斷遭人投訴，指控原告與地產商合謀打擊選舉對手。

原告指上述兩段文字的內容完全不是事實，而且以煽情的方式發表並在網上被大量分享轉發，令原告聲譽受到嚴重損害。原告在今年6月，曾去信被告要求被告刪文道歉，但被告不但未有照做，還將信件貼上連登討論區，引來更多貶低原告的評論。

原告因此要求法庭，除要被告作出一般賠償外，更要加重賠償金額及作出懲罰性賠償。此外，原告亦要求法庭頒禁制令，禁止被告或其代理人繼續發布上述誹謗文字。