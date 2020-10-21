泛民指港府早知12港人潛逃計劃　建制斥製造事端混淆公眾

12名港人早前涉潛逃台灣被內地海警拘捕後正在深圳扣押，有民主派議員質疑政府事前已得知港人的離境計劃，保安局局長李家超否認指控，並重申港府此刻不可能將12人帶回香港，而建制派議員則批評攬炒派利用事件攻擊政府，發放假消息。

議員鄺俊宇今早(21日)於立法會提出質詢，引述有報道指港府飛行服務隊在12港人離境當日，曾派出定翼機監視，質疑保安局及警方早已得悉該批港人的離境計劃，指政府有涉嫌「送中」之嫌。李家超回應指，政府事先並不知計劃，並重申該12名港人在內地涉嫌非法越境，須為自己行為負責，而港府將基於尊重每個司法管轄區的原則，繼續跟進事件。

此外，李家超指鄺俊宇是鼓勵他人棄保潛逃，鄺則提出規程問題，指李猜測其動機。但李回應指並無猜測他的動機，認為鄺的行為明顯正鼓勵市民棄保潛逃，指鄺清楚自己的意圖。

議員葛珮帆批評攬炒派議員有心利用12港人事件刻意攻擊政府，製造事端，提出似是而非的所謂理據，提出虛假資訊混淆公眾，更迫使政府及警方提交執行細節及行動的機密資料。

議員陳克勤則指大眾關注個別法官審理黑暴案件時，太容易批出保釋，造就潛逃機會。李家超回應指，交由法院考慮保釋條件，惟當局或向法庭提供更多保釋限制建議，例如禁足令、增加到警署的報到次數等。