國泰裁員：港龍停運若取消牌照　專家指航權須交還政府

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團，宣布停止營運旗下港龍航空。該集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空，營運國泰港龍航空的大部分航線。有專家解釋指，若國泰港龍航空取消牌照後，其航權須交還政府作重新分配，有意申請的本地航空公司可就此提交申請書。專家形容當有意申請的公司符合申請條件，若在無其他競爭者情況下，獲得航權機會自然較大。

中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國今(21日)表示，航權是指中央政府授權予特區政府向其他國家／地區政府談判之飛行權利。航權屬公共資產，由政府再負責分配予有意申請的本地航空公司。羅指出，申請公司的財政能力、營運能力及經驗等，將是政府考慮因素。當局審批相關申請時要十分小心，他預計重新分配航權的審批過程需時，具體時間要視乎實際情況，「政府做事時間大多以年為計，如果一頭半個月搞掂就已算好快」。

羅祥國提到，全球航空業在疫情下近乎冰封，全球主要航空公司如阿聯酋航空等，已於年初裁減3至4成員工，相比下今次國泰的裁員幅度則略低。談到今次國泰重組計劃成效，他認為國泰進行業務重組及裁員，屬迫不得已的決定。至於今次國泰決定將港龍航空多年品牌「摺埋」，羅認為國泰原本已有意吸納港龍航空，而參考其他國際航空公司合併模式及結果，作為全資附屬公司的一方（港龍航空）往往會被吸納，而其品牌最終都會取消。