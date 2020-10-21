國泰裁員：東涌樓市現劈價潮　外籍機師擬付辣稅蝕讓放盤

他指，其中一名菲律賓籍資深服務員，上月以全映灣園最低價590萬元放售自用的1座中低層兩房單位，實用面積470方呎，為求盡快沽貨，再花費逾10萬元翻新，由於叫價低於600萬元，即零議價下售出，屬近期低價成交。她賣樓後亦表示，不少同事都會陸續賣樓。

其後同屋苑另一個由機艙服務員持有的映灣園6座高層套三房單位，亦以790萬元放售，為同類型叫價最低放盤，同類型近日做價都達795萬元。

機師都有意沽貨。他續稱，有外籍機師去年底才以購入海堤灣畔1座高層全海景單位，花費逾100萬元裝修。原業主上星期聯絡代理，表示若公司落實消息，不介意付辣招稅蝕讓放盤，但要待結果公布後才正式開價。

根據該行數據，東涌9、10月期間，分別錄110及68宗租務成交，與去年同期錄105及68宗相若。

雖然租務交投相若，但區內個別單位成交月租回落。市場消息稱，影岸·紅B座複式單位，實用面積1,400方呎，於2018年底以4.8萬元租出，舊租客遷出後，剛以4.4萬元重新租出，為不足兩年，月租大跌8.3%。