經紀訛稱可代購黃子華門票　友儕間騙16萬元

黃子華兩年前舉辦的棟篤笑，被人利用作騙財的藉口。

藝人黃子華於前年舉行的最後一個棟篤笑曾出現一票難求的情況，門票更被炒至逾萬元，一名年輕保險從業員卻藉此機會斂財，於網上及透過通訊程式訛稱可內部認購門票，並經同事、朋友網絡介紹，成功騙得29人交出共逾16萬港元。他事後被捕，對所做直認不諱，並指款項已花費在娛樂及飲食上。他今（21日）於區院承認一項欺詐罪，法庭將於下午判刑。

22歲被告麥卓賢承認於2018年3月31日至6月11日，訛稱可代購「黃子華棟篤笑2018｣ 的門票，以騙取16.4萬港元。辯方求情指被告來自基層家庭，曾投身保險業欲幫補家計，事後他已不能再從事保險業。

辯方指被告一時愚蠢地利用了他人求票心切的心態，騙來的錢除用於自己的生活開支外，又因為他希望發展音樂事業，而用來購買音樂器材。他明言事後已十分後悔，而他的父母親友均有撰信替他求情。

案情指被告於案發期在社交網頁Facebook、通訊程式「line」及「WhatsApp 」中，訛稱有280港元至880港元的黃子華棟篤笑門票售賣，但要求買家先付款，門票會在稍後送出。

不少在工作上、唱歌比賽、舞台劇組及社交媒體等認識被告的人因此聯絡他，被告的同事、甚至其就讀中學的社工助理亦表示有意購票，部份事主又再向身邊親友宣傳，令更多人士向被告購買門票。

最終29名事主分別付出500多至4萬多港元向被告購買門票，惟被告收取款項後卻以不同方式拖延，最後更失去聯絡，事主於是報警。

被告於同年7月2日在香港國際機場抵港大堂被捕，他在警誡錄影會中承認知道有很多人即使排隊亦未能買到門票，遂訛稱有門票出售從而騙錢，他其實沒有辦法買到門票。