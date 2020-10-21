小欖越籍露宿者長褲纏頸亡　議員質疑死者穿短衫短褲難自殺

懲教署轄下的小欖精神病治療中心，早前發生在囚人士用長褲纏頸自殺事件，據悉，死者為越南籍露宿男子黎民十，人稱「阿十」。議員邵家臻表示，牧師林國璋與3名越南女子曾到葵涌公眾殮房認屍，但被3名重案組警員和4名懲教署職員查問，並要求帶返警署落口供。今(12日)有議員及牧師到通洲街公園表達對事件的關注，認為該案疑點重重，並交代事情的最新進展。

議員邵家臻認為，案中有多個疑點，由於小欖精神病治療中心囚倉全為單獨囚禁，樓高7呎，沒有窗口，而當日囚友仍為夏天裝束，無論是還押還是判刑人士，都穿短衫短褲，沒有長褲可以纏頸。

他又指，被送入小欖的囚友都在醫療觀察名單(medical observation list)之內，按監獄規則，職員需每15分鐘觀察有關人士一次，並在紀錄冊上簽名確認。若被囚者是牆壁皆是有護墊的「棉花房」，更有閉路電視24小時監察，質疑阿十自盡的可能性低。

邵又表示，阿十在今年2月曾在深水埗通州街公園被警察暴力對待，包括砸爛罐頭等家當，他們曾多次出信到康文署、警方及香港個人資料私隱專員公署，希望可取得閉路電視片段。但與康文署經過28封信件來往後，康文署以「警方發現案件有新進程，並已進入司法程序」為由，拒絕提供影片。

林國璋牧師表示，自己一直有跟進通洲街公園附近的露宿者情況，至約3年前政府決定清拆該區露宿者的住處，亦一直有關注該批露宿者去向。至上周他收到街友的求助，始發現認識逾8年的阿十已在獄中死去。他又透露，阿十在越南有5名兄姊，已委託他為其辦身後事，因此他周一(19日)到殮房認屍，當時在場有警員為其落口供，他又稱之後會聯絡殯儀服務，待法醫完成驗屍後再進行領屍及進行葬禮，承諾會親自把阿十的骨灰帶回越南。