葵青地區康健中心首10月營運　僅及目標服務人次6成

去年9月啟用的葵青地區康健中心至今已營運超過一年，食物及衞生局今日（21日）公布，截至今年7月底，錄得6390名市民登記，65至80歲的長者佔逾一半，18至24歲組別最少，僅錄得26人登記。該中心開業時訂立每年目標55,000服務人次，但數據顯示，營運首10個月僅達目標人次的62%。

食衞局表示，截至7月31日，葵青地區康健中心的服務種類包括三大類，分別是健康推廣活動及病人自強活動、健康風險評估及糖尿病與高血壓篩查、慢性疾病管理及社區復康計劃，三項服務合共錄得28,501參與人次。而當初中心曾指目標服務人次為55,000，即平均每月需達4583人次，但中心現每月平均只得2850人次。

食衞局又指出，葵青地區康健中心至今已連結約100名私營基層醫療服務提供者，包括醫生、專職醫療人員（例如物理治療師、職業治療師、視光師、營養師）及中醫師等。醫社合作方面，亦已與區內超過30個非政府機構達成合作協議，包括相互轉介會員及機構活動協作。中文大學研究團隊需在康健中心首營運期3年內，負責監察和評估中心的服務，並於2023年首季向政府提交終期報告。

當局又指，繼葵青區後，已於今年9月批出深水埗及黃大仙康健中心的營運服務合約，預期深水埗和黃大仙康健中心相繼於2021年和2022年投入服務。同時，當局正就11區規模較小、屬過渡性質的「地區康健站」徵求建議書，以期於2021年開始營運「地區康健站」的服務。