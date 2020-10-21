寧攬國泰快運棄港龍　國泰主席死撐聚焦發展更具成本效益

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，及旗下國泰港龍航空拒絕申領第二期保就業計劃，大裁員消息傳聞已久。國泰終於在今日（21日）下午舉行的傳媒視像簡報會，公布裁員及重組計劃。

國泰航空集團主席賀以禮表示，受疫情影響，載客量已下跌到危機前的2%至3%，管理層已將計劃向董事會匯報，並在昨晚(20日)獲董事局通過，國泰航空集團包括國泰港龍航空整體削減約8,500職位，未來數周將裁減約5,300名駐港員工。而國泰港龍航空停止營運，由今日開始生效，由旗下快運航空營運國泰港龍航空部分航線。

賀以禮形容這是一個心痛決定，對此感到非常遺憾，集團已盡所能減少削減職位數目，希望集團重回增長會再招聘回員工。他又指決定屬無可奈何，目的是想可以保存這間47年歷史的國泰航空公司。

他強調集團會完全結束國泰港龍的營運，未來會聚焦在單一、高質素的國泰航空，連同低成本的香港快運一同發展。而國泰港龍的終止營運不代表不能服務現在的航綫，港龍機隊會納入國泰。被問到會否出賣其他資產或附屬公司，賀以禮表示，今次沒計劃於重組方案以外有任何其他「動作」，而過去未收到任何收購或合併的要約。

國泰航空集團行政總裁鄧健榮表示，結束國泰港龍的營運，會令集團更加聚焦更加專注，成本效益更好，至於國泰港龍停運後，其國內及地區航線，會交由國泰及快運申請繼續使用，日後不會再有港龍的品牌，代表35年的老牌子將告別港人。

鄧健榮表示，管理層以往已審視過多個方案，形容此最後方案是困難決定，亦無可避免，受影響員工會於今日及未來數星期得到通知，大部分今日已知，會尋公平合法及配合營運需要的方式處理。他又透露，政府從來無要求過國泰在重組方案上應如何做，但政府觀察員有提點無論如何國泰作出怎樣的商業決定，都要顧及社會責任。