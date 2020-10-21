議員質疑港鐵瞞報東鐵新訊號系統有問題　陳帆：會嚴肅跟進

港鐵事故頻頻，東鐵線新訊號系統早前在測試期間接二連三出現問題。有議員今日(21日)在立法會提出質詢，稱新訊號系統在測試期間曾「入錯線」，但港鐵未有公布事件，質疑港鐵工程部隻手遮天。另有議員指新訊號系統浪費公帑，又批評政府所謂的嚴謹程序審批出現問題。

議員田北辰稱，東鐵新訊號系統在測試期間多次出現問題，質疑系統軟件不勝負荷。他又指出，入錯線事件最早於5月發生，惟新訊號系統仍於8月通過機電工程署的審批，批評政府未有檢視審批機制的漏洞，或有人故意對政府隱瞞事件。工程界議員盧偉國則指出，新訊號系統出現問題導致市民信心大減，認為會影響沙中線過海線通車。

議員陳恒鑌指新訊號系統「錢畀咗、但用唔到」，市民難以對港鐵重拾信心。他又指政府的程序審批出現問題，反指政府架構「層層疊」，倘若政府審批出現問題亦應該提交報告。

運輸及房屋局局長陳帆指，事件在調查中不便作評論，僅表示會嚴肅跟進，並希望立法會支持成立新部門職位監督鐵路項目。對於沙中線南北線通車，陳稱未能預計通車日期，但明白市民感失望，希望找出新訊號系統測試問題的始末。他又稱，在機電工程署審批時，未有出現「入錯線、走錯站」的情況，表示系統本身良好，操作成效在於操作人員的行為，如港鐵對測試過程有隱瞞，政府亦會嚴肅跟進。